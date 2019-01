POKAZAO PE.IS, PA GLUMIO ISUSA! KARAĐORĐE JE SRAMOTA KAKVU RIJALITI NIJE VIDEO DO SADA: Ne kajem se, moje je srce zbog toga VELIKO KAO KUĆA! (VIDEO)

Karađorđe Subotić u toku igre masnih fota priredio je naciji scenu kakve bi se svaki normalan čovek zgrozio. Sama njegova ćerka, koja po svom ponašanju iz prethodnih rijalitija, nije pokazala neki moral, osudila je i bila užasnuta ponašanjem jednom pedesetogodišnjaka. No, da šteta bude veća, Subotić je sa ponosom obrazložio svoj užasni čin, pa se uporedio sa Isusom.

"Što se mene tiče ja sam iskoristio ovde masne fote, uradio sam to što sam hteo. Znači bilo je Bogojavljanje. Nebitno da li je, za mene je to tada bilo. Ja sam uradio svoj performans. Kome se svideo svideo se. Vrlo sam normalan. Moja unuka mene itekako poštuje. Svi ste ovde punoletni, nemoj da glumite lažni moral. Šta da kažem, bilo je mnogo pregleda, tako da.. To je sve normalno, mene nije sramota. Mi smo kreirani, mene nije sramota moje telesnosti. Prezentovao sam jedan čin inicijacije, savladao sam sopstvenu sramotu. To je vrlo važno. Voda je izuzetno bila hladna u to doba. Zaplivao sam i srce mi je zbog toga bilo kao kuća. To je za mene bila inicijacija, kao kupanje što je to Isus uradio u reci Jordan", rekao je Karađorđe.

"Daj Karaorđe ne zajebavaj, kakav Isus iz bazena, koga ti zajebavaš", vikala je Matora.

"Ja bih svog oca ubila", ustala je i izjavila Sanja Stanković koja ga je žestoko osudila istovremeno.

Onda su mu svi zadrugari uglas zapevali pesmu "Isusue" Svetlane Cece Ražnatović.

