BIVŠA TUĐMANOVA SNAJKA PROGOVORILA O PORNO SNIMKU! Evo kako je stvarno procurio u javnost: Od nepoznatih detalja istopile se rijaliti kamere! Sad da vidi bivšeg MOSKVA BI PALA MRTVA! (VIDEO)

Bivša žena unuka Franje Tuđmana i aktuelna zadrugarka otvorila je dušu pred Sanjom Stanković koja ju je rešetala pitanjima, kao i milionskim auditorijumom. Nataša Moskva progovorila je o bivšem suprugu i njihovom porno snimku o kojem se i danas priča, ali i ludačkoj ljubavi koja ih je vezivala.

Iako sa čovekom sa kojim je pre Igora bila u braku ima dvoje dece, ona ističe da je drugog supruga ipak više volela. Četiri godine trbalo joj je da ga preboli, ali sada da ga vidi kaže da bi umrla.

Porno snimak je "ugledao svetlost dana" zahvaljujući njemu, kaže Nataša Ivkošić, jer je na taj način želeo da je nikad niko više i ne pogleda.

"To je bila ludačka ljubav. Sa prvim mužem imam decu, ali sam ovog više volela. On je meni govorio da mu je to jedini način da me niko više ne pogleda u životu, zato je dao medijima. A mene posle muškarci saletali. Svega je tu bilo", ispričala je Moskva.

"Trebalo mi je četiri godine da ga prebolim bez viđanja. Ja da ga vidim umrla bih. Oženio se ponovo, uvalio se nekoj bogatoj ženi..." dodala je ona.

