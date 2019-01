ZADRUGARIMA NIŠTA NIJE SVETO, PA NI NAJVEĆI HRIŠĆANSKI PRAZNIK! Luna se na BADNJE VEČE potukla sa Markom, a sad Gagi progovorio o ćerkinom ponašanju i za di-džeja ima JAKU PORUKU!

Zadrugarima ništa nije sveto, pa ni najveći hrišćanski praznik!

Naime, svađe, uvrede i fizički okršaj nisu izostali ni uoči Božića, a glavni akteri žestokog sukoba bili su Marko Miljković i Luna Đogani.

Dojučerašnji prijatelji iskoristili su Badnji dan da se žestoko posvađaju, a njihov sukob prerastao je u fizički okršaj kada je di-džej iz Brusa opsovao roditelje modne blogerke. Gagi je otkrio zbog čega je pre sukoba savetovao ćerku da se udalji od Marka Miljkovića, ali i šta zamera di-džeju iz Brusa.

- Znam da je Luni krivo što se sa Markom posvađala baš na Badnje veče, ali on prvi je trebalo da razmisli o tome šta će reći. Ne može Marko da kaže da ja dođem i popušim mu ku*ac. Izvinjavam se na rečniku, ali on je to rekao. Marko je njoj prvi opsovao majku, on je prvi mene uvredio i zbog toga je Luna tako reagovala - kaže na početku razgovora Gagi Đogani i dodaje da mu nije jasno zbog čega je Marko udario na njegovu celu porodicu.

- Nijednu ružnu reč mu nisam rekao, niti sam Lunu savetovao da prestane da se druži sa njim. Samo sam joj poručio da ne treba da ulazi u emotivni odnos sa njim, a sada mi je drago što se ta priča završila. Ne samo da između njih više nije moguće ono što je on zamislio već se više neće ni družiti. Njegove namere su bile više nego očigledne, a otkako je ušao, pokušava da glumi don žuana. Bio je sa Majom, pa sa Doroteom, pa sa Marijanom...

Ali u suštini u „Zadruzi“ nema nijednog prijatelja. Asocijalan je, nadmen, sa njim nešto nije u redu, nema ga nigde u rijalitiju. Jedino što zna je da stavi ruke na leđa i sam šeta po imanju - priča Gagi i dodaje da je zadovoljan što je njegova ćerka Luna prekinula komunikaciju sa Markom.

- Marko je tek sada pokazao kakav je čovek i šta zapravo misli o Luni. Kada sam za Novu godinu ušao u „Zadrugu“, morao sam da joj dam smernice. Ona je počela da prelazi crvenu liniju sa Markom, a morao sam da joj kažem da nikako ne sme to da radi. Luna jeste pogrešno prenela moje reči, ali njegov problem je sujeta i to što ne može da podnese da neko kaže nešto što se njemu ne sviđa - rekao je Gagi na kraju.

Podsetimo, svađa između Luna i Marka počela je nakon što je di-džej iz Brusa opsovao roditelje modne blogerke.

- Prva si počela da psuješ moju porodicu, pa ću ja tvoju. Ti si mi prenela da ti je Gagi rekao da sam provaljena priča. Napuši se ku*ca, a odavno si se napušila. Vidi se kako si vaspitana, ti si ološ - vikao je Marko na Lunu, dok je ona žestoko uzvratila.

- Zapamtićeš dan kada si me upoznao! Šta je? Ćutiš, je li? Je*em ti sve, zažalićeš. Sada ću da budem kao ti, diraš mi porodicu, koja mi je sveta. Znaš da mi je to slaba tačka - vikala je kroz plač Luna.

