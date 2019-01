DRAGANA MITAR PRIJAVILA MUŽA ZA NASILJE, A ON SADA OTKIVA: Evo šta je piše u policijskom izveštaju od noći kada su imali TEŠKU SVAĐU!

Ljubavni život Dragane Mitar već dugo intrigira, a njen suprug Siniša se konačno oglasio i rekao sve što ima o njoj, ali i Pavlu Jovanoviću, čije se ime konstantno dovodi u vezu sa njegovom suprugom.

"Ta prevara je bila ranije, mi smo imali krizu u braku, ali to smo prevazišli, sada je sve u najboljem redu i podržavam je maksimalno. Ne razumem Pavla, ali vidim da je spreman za "Lazu Lazarevića", to mu posle rijalitija i sleduje. Očigledno je da ima opsesivno kompulsivni poremećaj. Ma ja sam siguran da taj čovek treba da se leči. Izgleda da mu je Dragana druga devojka u životu, pa se toliko zaljubio iako ona ne obraća pažnju na njega. Ali kako vidim, Pavle je ubeđen da je Dragana luda za njim. To što on ima nije zaljubljenost, to je težak neki poremećaj. Lud čovek, zreo za lečenje. Ona ga pljune, a on i dalje juri za njom. Pa mene da tako neka devojka pljune, ne bih joj se u životu obratio, ali Pavle očigledno ima obraz kao đon", nastavio je Siniša, osvrćući se potom i na priču njegove supruge da ju je on fizički maltretirao.

foto: Printscreen

"Laž je da sam ikada digao ruku na nju. Mi se jesmo svađali i ona me je prijavila policiji, ali ni u jednom izveštaju ne piše da sam je ja fizički zlostavljao već da sam povisio ton. Pa da sam je tukao, imao bih zabranu prilaska i uhapsili bi me. Možda je Pavle bio loš prema njoj jer sa njim nije ostala, ali ja da sam loš, ne bi ona bila u braku sa mnom i ne bi u rijalitiju samo o meni pričala", zaključio je on priču.

foto: Prinstcreen

