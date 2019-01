KRIO SE POD NADIMKOM TORTA, PA GA MATORA RASKRINKALA! On je drugi ljubavnik Dragane Mitar: Živi u Novom Pazaru i zna joj SINA JOVANA! (VIDEO)

Udata Dragana Mitar nakon afere sa Pavlom Jovanovićem bila je sa još jednim čovekom, o kojem se do sada znalo samo da je iz Novog Pazara. Postao je poznat i kao "Torta" nakon njene rođendanske proslave.

Naime, Pavle je ispričao kako je Draganin sin jovan tokom posete u Rajskom vrtu izgovorio ime tog čoveka.

Burna svađa navela je Matoru da pred devojkom Sanjom u pabu to ime još jednom izgovori i tako ga i raskrinka.

"Ona je ta koja je ostavila Pavla samo zato što taj drugi ima više love, to mi je on rekao! Dete joj dođe u rajski vrt i kaže: 'Mama, da li je to čika Edin?' Drugari su je vodali po separeima da ga upozna", urlala je Matora.

