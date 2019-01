KORAĆEVA MISLI DA JE PREMIJA! PROZVALA ALEKSANDRU NIKAD OŠTRIJE: Nema šanse! David me neće ostaviti ZBOG NJE!

Ana Korać sigurna je u Davidovu ljubav i misli da je za njegovu bivšu verenicu Aleksandru Subotić premija!

S druge strane, bivša zadrugarka je uverena da će povratiti svog muškarca, pa je suparnicu nazvala vešticom!

foto: Damir Dervišagić

Iako su mnogi spekulisali da je ljubav između Davida i Ane zapravo nameštaljka zarad veće pažnje, ovaj par svakim postupkom to demantuje. Otkako su se poljubili i ozvaničili vezu, Koraćeva i Dragojević se gotovo ne odvajaju jedno od drugog, a već su dobili i brojne zajedničke stranice na Instagramu i poklone od fanova.

foto: Printscreen YT

Na pitanje cimerki Jovane Tomić Matore i Sanje Stanković šta će da uradi ukoliko Aleksandra opet uđe u "Zadrugu", starleta je nonšalantno odgovorila da za to nema bojazni.

foto: Printscreen

"To se neće desiti. Pogledaj mene, a pogledaj nju. Pogledaj moj odnos s Davidom, a pogledaj njen. Nas dvoje imamo nešto lepo, slažemo se divno, komuniciramo i bez reči, ne objašnjavamo jedno drugom ništa, ne vršimo pritisak jedno na drugo... Nema šanse da me ostavi zbog nje. On je procvetao otkako je sa mnom". počela je Ana, a zadrugarke su joj rekle da je ona premija u odnosu na Subotićevu.

foto: Printscreen

"Nije sve u izgledu, ali stoji da sam lepša i bolja od nje. Lepše se oblačim, imam stila, vodim računa kako izgledam. Ali verujem da Davidu to nije najbitnije. Bitnije je što sa mnom može o mnogo čemu da priča, elokventnija sam od Aleksandre, obrazovanija, videla sam svet, znam kako da se ponašam. Prosto, ono što može sa mnom, ne može s njom. Nemam ništa protiv Sandre, ali ne osećam se krivom za njihov raskid", prokomentarisala je Ana, dok je Aleksandra na Instagramu objavila fotku sa ćerkicom Magdalenom i otkrila da je na bogojavljensku noć poželela da se on dozove pameti, nazvavši pritom suparnicu vešticom.

foto: Printscreen Instagram

"Da li ste i vi noćas zamislili jednu želju? Ja i moja beba jesmo! Ne smem da vam kažem koju, ali mogu da vam kažem da je moja Magdalena pre par meseci rekla Davidu da bi volela da zauvek ostanemo zajedno i da smo mi jedna mala porodica - a ja u to i dalje verujem! Čoveka možeš da izigraš i da izmanipulišeš i milion i jedna nesreća može da vas zatekne u životu, ali kad-tad se taj čovek povrati i stavi prst na čelo! Pa ni u bajci niko nije uspeo da uništi nešto što se zove prava ljubav! Ni najveće veštice i vešci sveta. Za mene je najveća ljubav kada mama voli tatu, a tata - mamu. I njih dvoje zajedno bebu. I ja od toga ne odustajem nikada. Pa videćemo. Neke želje se ponekad i ostvare, a ja za moju znam da hoće", napisala je Aleksandra.

foto: Printscreen

