DINU SMORIO BAKI B3, PA SE IZJADALA POŽGAJU: Zavodila ga danima, a sada ga OGOVARA na sva usta! Sve pogrešno radi, NE MOGU VIŠE DA GA PODNESEM! (FOTO)

U dvorištu vile "Parova" okupili su se Dina Galorini, Aleksandar Požgaj i Aleksandra Marjanović. Započeli su priču o Andriji Đoganiju koji se već mesecima vrti oko Dine iako ima suprugu i decu koja ga čekaju van rijalitija.

-Njemu je stalo do tebe. Sad si ti digla ruke, ali nije on. I on se sad nervira a ti uživaš u tome- primetio je Požgaj.

-Ne uživam. Počinje da mi smeta mnogo. Jako! Sve pogrešno radi!- rekla je Dina.

-Umesto da te pusti malo...?- bile su Požgajeve reči.

-Tačno! Ja to ne podnosim pa da je ne znam ko! Samo gore još pravi! Ali ja mogu mnogo da trpim i da se borim. Moraš da razgraničiš neke stvari, da znaš kad je dosta. Da znaš kako, šta i u kom trenutku. I da znaš gde je granica. Kad je najbolje, treba da staneš. Meni je krivo da on u tim godinama ne može da se savlada. I da razgraniči i da savlada sebe u tim trenutcima.- objasnila je Dina.

