POSLE NAJAVLJENOG HAPŠENJA ZBOG ELITNE PROSTITUCIJE, OGLASILA SE MAJKA DAVIDA DRAGOJEVIĆA: Osula po Ani Korać! Njemu treba devojka KOJA JE NORMALNA!

Majka Davida Dragojevića od starta je osuđivala vezu svog sina sa starletom Anom Korać. Nakon što su isplivale informacije o spisku devojaka koje su se bavile elitnom prostitucijom, koju je predvodio, sada već uhapšeni Mihajlo Milenković, Biljana Dragojević progovorila je o budućoj snaji, pa se osvrnula na najavljeno hapšenje radi saslušanja devojaka, među kojima je i Koraćeva.

- Što se tiče njihove veze i Ane, nisam promenila mišljenje. On sebi bira. Ako je njemu to okej, neka bude sa njom. Mada, od toga nema ništa, jer je mnogo glupo da se veže za devojku koja radi to što radi... Realno, svako ko je normalan gledaće tako, pa i ja - započela je priču Biljana.

- Njemu treba devojka koja je normalna. Ne mislim ja da je ona nenormalna, nego ovako sve što se piše, a to sam čitala i čula ranije, nisam ga bezveze upozoravala i neprihvatala. Ne znam koja bi majka prihvatila tako nešto - zbila je oštra Davidova majka.

