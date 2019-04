MAJA VAŽI ZA JEDNU OD NAJATRAKTIVNIJIH DEVOJAKA U BELOJ KUĆI: Oglasio se njen otac i izneo detalje iz TEŠKOG detinjstva Marinkovićeve, pa priznao šta misli o njenim RIJALITI drugaricama!

Radomiru Marinkoviću, ocu učesnice rijalitija Maje, ne dopada se kako se muškarci ponašaju prema njegovoj mezimici.

On smatra da su Petrući i Toma nasilnici i da maltretiraju devojke, ali da se ne opterećuje jer misli kako je sve deo igre. Ipak, njemu kao samohranom roditelju nije mu bilo svejedno kada je Jelena Krunić napala njegovu ćerku.

Majin otac priznao je kako je Maja odrasla, kao i da mu nije bilo lako.

"Maja je ostala sama od 15 meseci sa mnom. Nije u današnje vreme lako odgajati žensko dete. Drugi pol, pubertet i sve, zaljubljivanje, odljubljivanje. Ipak je ovo metropola jedna velika. Treba pustiti dete i u kafić i u klub. Ali ja dosta toga znam. Sada, ne može ona meni da kaže: "Tata, muvao me taj na splavu, muvao me Pavle, muvao me Ša". Neke slike se tu spominju, koje ne postoje. Maja da mi ne veruje, ne bi ostavila svoj mobilni telefon u džep. Ja držim Majin telefon u ruci. Ja joj vodim Instagram, ja joj vodim sve. Znači, ništa ne postoji od toga. Ja sam imao ipak 90 posto poverenja u ćerku", ističe on.

U poslednje vreme, Maja je bliska sa Stanijom, Aleksandrom i Marijanom, o kojima njen otac ima najbolje mišljenje, a Subotićevu zna odavno, pa ističe da je sa njom delila i "kiflu".

"Žao mi je što su razdvojili nju i Doroteu. Ipak su one bile crno-beli tim koji je napravio veliki bum. Ja se družim i sa njenom (Doroteinom) mamom privatno, mi smo prijatelji, tako da ne znam šta se to desilo između njih. Neko im je bacio kosku da bi se one posvađale, jer su bile jake. Ko zna da čita između redova, to je to", kaže Radomir.

