DAVID PRIČA O MOJOJ ĆERKI KAO DA JE KAMEN: Subotićeva razočarana u bivšeg, a tek šta kaže za Lunu Đogani!

David Dragojević toliko ne može da gleda svoju bivšu Aleksandru Subotić da je počeo da je vređa.



Starleta iz Kaluđerice i njen bivši dečko nekad su se mnogo voleli, a danas jedva čekaju da jedno drugom prebace stvari iz prošlosti.

- Koliko mi je ružno bilo kad je sinoć rekao (David Dragojević, prim. aut): "Odvešće ona dete kod novog dečka"... Kao da je to kamen. To me je baš povredilo - žalila se Aleksandra Staniji Dobrojević.

Takođe je prokomentarisala i bivšu drugaricu Lunu Đogani. Subotićeva i dalje tvrdi da je blogerka ozbiljno flertovala s njenim verenikom još dok je ona prvi put bila u rijalitiju.

"Ona je pritajeno zlo. Znaš koliko nju zabole uvo. Ona je Gastozu rasturila vezu, s tom devojkom Naidom. Ona je mene namagarčila, flertovala je s Davidom, postoje snimci. Verovala sam da mi je drugarica, a namagarčila me je", dodala je Sandra.



Podsetimo, otkad se vratila u "Zadrugu" kao prevarena i ostavljena devojka, Subotićeva koristi svaku priliku da Davida kritikuje za ponašanje prema njoj, a uvredama obasipa i svoju suparnicu Anu Korać, koja joj je, tokom njenog odsustva, preotela dečka.

Kurir.rs/ M. T. / Foto: Printskrin

Kurir