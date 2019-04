SANJA VUČE TRAUME IZ PROŠLOSTI, DETALJNO OPISALA LJUBI ŠTA JOJ SE DESILO: Spavala sam na krevetu gde je UMRLA, svako veče me je BUDILA! Zgranućete se! (VIDEO)

Sanja Stanković razgovarala je sa Ljubom Pantović i tom prilikom joj otkrila detalj iz prošlosti koji će vas uplašiti.

Rijaliti učesnica ispričala je kako joj je baka umrla, a onda je nastavila da je "posećuje" dok nije prošlo 40 dana.

Narednih 40 dana, ona je svako veče dolazila kod mene. Ja sam spavala na tom krevetu gde je ona umrla. Svako veče me je budila, ja sam videla ženu da sedi na krevetu preko puta, gledala je u mene, nisam joj videla lice, samo crnu senku. Ja joj kažem "Bako pusti me da spavam" i ona me pusti da spavam. Svako jutro sam plakala", ispirčala je Sanja.

Ljuba je takođe imala čudno iskustvo.

"Moja baka, tatina mama, nju sam najviše volela, ona je umrla 31. decembra u pola 11 uveče, nije htela u Novoj godini. Nju nisam sanjala, ali zato sam sanjala jednog divnog čoveka, mi smo šetali. Ja sam mu rekla da je mrtav, a on meni "Jesam, kad nam nisu dali onako da se družimo, ovako ćemo". Sanjala sam i sve mrtvake koje poznajem, ali meni nije bilo jezivo u snu", rekla je Pantovićeva.

