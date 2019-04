VIDIM JA DA ONA VOLI MLAĐE! A Milojka pas nema za šta da ujede: Aleksandar Požgaj otkrio Milijaninu NAJVEĆU TAJNU! Evo šta Pilatovićka STVARNO RADI U RIJALITIJU!

Aleksandar Požgaj usred vile "Parova" otkucao je svoju navodnu ljubavnicu u razgovoru sa Dariom, pa mu objasnio da Milijana Bogdanović i te kako može da voli mlađe! Kako mu je ona sama rekla - u rijalitiju pokušava da zaradi nešto svoje ne bi li ostavila starog Milojka.

Čim je shvatila da on zapravo nema ništa, skovala je opaki plan.

"Rekao sam joj da ode kući kod mame i kod tate, da nađe mlađeg dečka, jer je pokazala da može da voli mlađeg. Ja vidim da gori, koliko sam namazan, koliko sam pametan..." hvalio se isprva Požgaj.

"Ona okreće pozu koju voli... I uza zid... vidiš tačno da gori, vrišti, oseća se energia... Šta je zaključak - da ne voli Milojka. Nema on nekretnine, rekla mi je mislila je da ima, ali je shvatila da nema ker za šta da ga ujede. Njoj je bilo da uđe u rijaliti da zaradi nešto svoje i da ostavi Milojka. Poje*ala bi se sa mnom. Loži se, ali da me voli - ne voli me", pričao je Požgaj.

Dario mu je tada samo predočio da shvata šta on radi s Milijanom.

