STIGAO MU POKLON KOJI JE STROGO ZABRANJEN! DOBIO JE INSTRUKCIJE IZ SPOLJNOG SVETA: Ovo ne pokazuj i ne govori nikom! Sve se snima, svaka reč! ŠOK!

Pavle Jovanović je proslavio rođendan, a Veliki šef mu je priredio zabavu dok je porodica poslala pakete hrane i pića. Ali stiglo je i nešto što nije dozvoljeno.

Među hranom pronađeno je i tajno pismo koje su Pavlu poslali majka, otac i brat, sa detaljnim informacijama. Oni su mu poručili kako da se ponaša, kako ga ljudi vide napolju, ali i ko mu je prijatelj, a ko neprijatelj u Beloj kući.

"Seti se nominacija sa Stanijom, svi isto misle ili još gore. Marko Miljković je jedini iskren, pravi drug. Miljana laže za tebe i njega, ovamo je sve ok za vas dvojicu. Kafa i cigarete su za njega, Nadeždu, Doroteu i Karađorđa. Okej su ti i Aleksa, Bora, Aleksandra, Marijana, pa i Maja, David tu i tamo. Marko ti je prijatelj, a ne Luna. Ona misli loše o tebi, trpi te zbog Marka. Zorica ti nije prijatelj već isto kao Mića, samo se pred tobom folira. Nemoj joj reći da to znaš, ne svađaj se sa njom, nastavi da budeš ok, ali se skloni od nje i ne poveravaj joj se više! Ne govori joj ništa, ni nikom drugom šta ti ovde pišem. Dragana za tebe ne postoji više, nema je, ne vidiš je šta god da radi. Najozbiljnije! Miću, Matoru, Staniju, Sanju, Brendona ignoriši. Ne pričaj sa njima - potpuno ih ignoriši! Ne dozvoli da te pecaju i izazivaju. Molim te ne psuj, ružne reči kvare sliku o tebi. Posebno ne n*pušavaj žene. Ne čačkaj nos, mnogo je ružno, loše izgleda. Mina ti nije prijatelj. Podsmeva ti se sa Mićom. Ne dozvoli Mići da te isprovocira, šta god da ti kaže, pa čak i ono što nisi smeo, a rekao si Zorici ispred hotela. Ona mu pomaže da te ponizi. Ne reaguj. Ljudi te vole takvog. Imaš podršku zato što si jedini kulturan, odmeren, suzdržan, dostojanstven, kuliraj ih, ne raspravljaj se sa njima. Kratko i jasno odgovori i ne kvari sad utisak psovkama. Budi gospodin i onda si top. Ovo ne pokazuj i ne govori nikom sve se snima, svaka reč", piše u pismu koje je bilo namenjeno Pavlu.

