ZADOVOLJILA ČOVEKA PRED SMRT!? PROCURILI NAJSKANDALOZNI DETALJI RIJALITIJA! Stanija nije htela VIŠE DA ĆUTI, otkrila šta je sve radio u Americi za NOVAC, a onda još veći ŠOK! (VIDEO)

Tome Panića osuo je paljbu po Staniji Dobrojević, s kojom nije u sjajnim odnosima

"Ja nisam Kristijan Golubović i ja to ne radim, ako je mislila da će od mene da dobije neku pažnju, to neće moći! Ja sam u njenim očima video da želi da me iskoristi! To sa mnom ne može! Ja ne znam koje je njeno zanimanje! Svi u Srbiji se pitaju ko je Stanija i šta je njeno zanimanje! Ako je došla na naslovnu stranu tako što je oralno zadovoljavala koga treba, ona misli da su sve devojke takve", rekao je Toma.

"Verovatno si dudlao, nauljiio gu*u, peder*ino iz Svilajnca", odgovorila je Stanija.

"Ne bih te polizao", vikao joj je Toma.

"Nijedna nije dobila naslovnu stranu kao ja, nijedna nije bila u Holivudu kao ja i jako ti je ružna priča da sam ja zadovoljavala čoveka pred smrt! Tako da nastavi da pričaš gluposti! Ne laži više, Tomo! Ja fotografije sa Hefnerom i Paris Hilton makar imam, a ti daj neki dokaz! Ko zna šta si ti radio po Americi i kome si dudlao! P*derčino iz Svilajnca! Ko zna šta si ti radio u modelingu, koliko si k*rčeva popušio i ništa nisi uradio! Ćao", pričala je Stanija.

