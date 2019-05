ESTRADA JE BRUJALA O NJENOJ IZDAJI! LEPI MIĆA SAD RASKRINKAO ANU KORAĆ! Bila je sa mužem najbolje prijatljice! Kija sad ima i POTVRDU! (VIDEO)

Lepi Mića, koji je dobar sa Anom Korać još od prve Zadruge, raskrinkao je Koraćevu jer nije slušala njegove savete.

"On joj govori da kaže da se Aleksandra samozadovoljavala u krevetu! Pa neka on kaže ako je mangup! E, to govori o njoj. Ja se zbog njenih takvih stavova i priča, promenio mišljenje o njoj. Nemam više sigurnost u nju. J*bala se sa mužem najbolje prijatljice, odrekla te se najbolja prijateljica ne znam zbog čega, ovde se zabavlja sa nekim koji je napravio milion loših stvari. Izgubila si svoje postojanje kao Ana Korać. Ti si bila moj drug kao Ana Korać. Nema više pardona! Ali da devojka izgubi tako svoj stav i karakter zbog ljubavi... Bolje ćuti, a ne: "Nisam ja to rekla", on (David) vrti samo: "Sve ovo, nije to tako i sve tako" - pričao je Mića.

"David je sve lagao! Samo laže! Lagao je mene, lagao je Sandru, lagao je majku, lagao je sve. Ja razumem da je ona njegova majka i da je uz sina, to je normalno, ali onda povucite reči šta si ti rekao o njoj, šta je ona o tebi, šta je ona rekla o Ani, šta je rekla o Sandri! Šta je onda ta žena? Jedno je pričala pre dva meseca za Davida i Sandru, sada za iste osobe priča kontra! Anu pita Milan za Biljanu: "Da li ćeš je ikada pustiti u kuću u Ivanjicu", ona se dvoumi. To je najgora stvar! - pričao je Mića.

Na kraju je rekao i da je Ana imala aferu sa Slobom Radanovićem.

"Ona nema šta da kaže! J*bala se sa Slobom! Ti to kao ne znaš? Nemoj da se praviš budala! Neću više da je branim! Nju boli k*rac za Kiju! Ljudi su se po meni pi*ali zbog nje: "Braniš je, braniš je, braniš". Ja sam ćutao šest meseci! Boli me k*rac i da je ćerka moja! Tako je! Ovo nema veze sa rijalitijem, pusti ti te priče", vikao je Mića.

