LEPI MIĆA RASKRINKAO KORAĆEVU DA JOJ JE DOSADNO U VEZI SA DAVIDOM: Ana se pravdala da joj nije dobro, a David napao zadrugara! HVALA LIGNJO! (FOTO)

Ane Korać i David Dragojević, sukobili su se sa Lepim Mićom, pošto je Koraćeva objasnila da se ne oseća dobro, a nekadašnji Anin prijatelj Mića za ovo je okrivio njenog dečka.

"Meni nije dosadno sa Davidom, meni je dosadno ovde. Sva sam nešto potonula, samo mi se spava. Kada mi prođe ovaj period vratiću se ja u one leptiriće", započela je Ana.

"I ja verujem da joj je ovde dosadno , oni su 24 sata zajedno od jutra do sutra, i meni bi bilo dosadno. Ona neće da prizna. Oni glume da se toliko vole. On ne bi nju nosio da su napolju", ubacila je Marija Kulić.

"Jednostavno, nije mi dobro. Zato što treba da dobijem i nije mi dobro. Kao svakoj devojci što nije dobro 10 dana pre nego da dobije", pravdala se Koraćeva.

"Ona voli Davida, to nije sporno. Ali ona je u problemima, i kako vreme bude odmicalo upadaće u sve veću depresiju. Ja nju volim najviše na svetu, ona je fizički prisutna tu, ali mislim da su njene misli daleko odavde, ona će tek da se sukobi sa svojim problemima kada izađe odavde i tek će onda da shvati šta je uradila. Njoj nije dosadno, ona je odsutna. Gledaoci obični mogu da vide da ti nije dobro, to nema veze sa dobicima Ana, to ima sa svojim raspoloženjem. Ja odlično znam šta ti je u glavi. Sve dok te bude branio David gubićeš identitet i na kraju ćeš biti niko i ništa, jer dopuštaš da te brani. Ne čuješ ništa, pretvorila si se u Davidovog potrčka. Gospodine Dobrivoje, sedi dole, ništa te pitao nisam", raskrinkao je Mića totalno Anu pa okrivio Davida.

"Hvala lignjo", odbrusio mu je David nakon čega su umalo i završili napadom, ali se ipak sve završilo na teškim rečima.

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir