LUNA TO RADI OD SVOJE 2 GODINE! GLEDANJE JE POLA UČENJA! Oglasio se Gagi Đogani pa napravio LOM, a hejtera NA SVE STRANE!

Gagi Đogani otkrio je da su Anabela i on angažovali bivšu članicu grupe "Tap 011", Ivanu Peters, da pomogne njihovoj ćerki Luni u građenju karijere. Po svemu sudeći, ona će čim izađe iz rijalitija ući pravo u studio i započeti rad na muzičkoj karijeri.

"Gagi je u više navrata Luni predlagao da se posveti muzici i pevanju, ali je ona odbijala. Nije želela da bude još jedna rijaliti zvezda koja je snimila pesmu i kratko se zadržala na estradnom nebu. Međutim, kako je vreme prolazilo, shvatila je da voli da peva i igra, pa je rešila da posluša očev savet. Gagija je to oduševilo, odmah je počeo potragu za pesmama, a kako bi Luna usavršila svoj vokal, rešio je da je odvede na časove pevanja, i to kod Ivane Peters, za koju kažu da je jedna od najboljih", otkriva dobro upućeni izvor.

foto: Sonja Spasić

Gagi je ove navode potvrdio.

"S Ivanom Peters smo se dogovorili da joj drži časove pevanja i mislim da smo izabrali najbolju opciju. Treba da poradi na svom vokalu, Ivana inače drži časove i smatram da je ona odličan izbor. Već razmišljamo o njenoj muzičkoj karijeri, imamo tri pesme u opciji i sve tri su super. Čekamo nju, da ona to čuje i odabere, da joj se nađe prava intonacija i tonalitet. Mora da uđe u studio i da provežba, poradi na vokalu. Hoćemo da bude profi, da skupo zvuči i izgleda, nećemo da brzamo. Gledamo da bude potpuno drugačija od svih", kaže Đogani.

Njega, kako kaže, nisu ni dotakle prozivke da je njegova naslednica na Zadrugoviziji pevala na plejbek.

"Čim je nešto dobro, odmah loše komentarišu ljudi koji je ne vole. Kao što pričaju i da smo naterali dete da uđe u rijaliti. Mnogo je teško istovremeno pevati, igrati i scenski izneti to sve. To radi Majkl Džekson, ljudi koji su zaista fenomenalni. Ljudima je na Zadrugoviziji bilo čudno kako je Luna uspela da peva, a da nije u falšu, da scenski dobro izgleda, pomera se, pa odmah misle da je na plejbek. Ona od druge godine drži mikrofon, išla je sa nama na snimanja, nastupe, a samo to gledanje je pola učenja, kao da je išla na časove. Odrasla je uz Anabelu i mene, vidi se da ima talenta", zaključio je Gagi.

Za razliku od njega koji se raspričao na ovu temu, Ivana Peters nije odgovarala na pozive domaćih medija. Denser je, međutim, otkrio i da je još uvek pod utiskom Luninog nastupa na Zadrugoviziji, koji ga je, kako navodi, podsetio na koncerte planetarno popularne tinejdž zvezde Britni Spirs.

"Oduševio sam se. Bio sam ganut, zbunjen i ponosan. Nisam mogao da verujem da Luna tako vlada scenom i dominira, izgledala je kao da nastupa godinama i da iza nje stoji neka velika mašinerija. Ona je tako skupo izgledala, u jednom momentu sam shvatio da deluje kao da gledam Britni Spirs. Kosa, stajling, svi ti pokreti, gestikulacija. Samo mi je dala razloge da ne brinem šta će sa njom biti posle 'Zadruge'. Sa ovim je potvrdila da će zaseniti dosta novokomponovanih pevača."

foto: Printscreen, Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic/Foto: Damir Dervišagić

Kurir