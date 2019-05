NJIHOVA LJUBAV PODELILA JE SRBIJU, A ONA JE I DANAS LJUBAVNICA U NARODU ZBOG NJEGA: U Zadruzi prikazani snimci Slobe i Lune, A EVO KOJI JE EPILOG SVEGA! (VIDEO)

Luna Đogani i Marko Miljković, zajedno sa ostalim ukućanima gledali su snimke iz prve sezone rijalitija "Zadruga" na kojima je blogerka uživala u vezi sa Slobom Radanovićem, tada oženjenim Kijom Kockar.

"Da li će se ovakva ljubav više ponoviti u životu. Ti drhtiš sva", upitao je voditelj Đoganijevu.

"Ne bih da komeentarišem, Kakva ljubav, ovo je bila bolesna ljubav, nemoguća, nerealna. Kao da nisam ja to, čudno mi je da vidim sebe tamo. To nisam ja. Ja sam ubeđivala sebe da sam srećna, ali on sve što je rekao i uradio za mene kao da je bila gluma. Ja sam bila u vezi s čovekom koga kao da ne poznajem uopšte. Bile su jake emocije, mnogo sam ga volela. Ne volim ga više. Nemam prema njemu ni jednu lepu emociju. Besna sam jako na njega", počela je Luna.

"Ja sam bila spremna za njega da dam život. Sve što smo planirali, a planirali smo mnogo toga, i decu i brak, on je prvi sve potencirao, govorio mi je da neće moći bez mene napolju. Jednostavno sada kada pogledam sebe i tada, sada sam rasterećeno srećna, i koliko god ovo trajalo znam da ovo nije bilo bolesno, a ono je bilo na granici normalnosti", prisetila se blogerka Slobe i svega što su prošli zajedno.

"Ja sam izgleda bila samo usputna stanica na putu da on shvati da je ipak voleo svoju ženu. Kada je ona pokazala da on nju i dalje voli, sve se izobličilo prema meni", rekla je Đoganijeva.

Luna sada smatra da je sa Radanoviće, definitivno sve gotovo.

"Što se tiče njega sam 100% posto sigurna da je kraj. Takav čovek mi ne treba ni kao prijatelj, ni kao poznank, sve najgore. on je za mene dno dna. Sigurna sam za to da je on mrtav za mene", zaključila je Đoganijeva.

"Naravno bila je to ljubav, ali bilo je tu ružnim momenata gde je njima bilo više ružno u vezi nego što im je bilo lepo. Od kada je žena ušla bilo je dosta pritisaka sa svih strana, i oni to nisu mogli da izdrže. Ja sam sedeo preko puta njih i video sve. Lai nisu bili spremni sebi da preseku sve. Oni su ušli u vezu posle 5,6 dana u rijalitiju, i nisu ostavrili prijatlejski odnos ni sa kim drugim i stvorila see posesivnost koja im je uništila vezu, provodili su non stop vremena zajedno. Imali su par lepih trenutaka, ali više su bili ti ružni. Rekao sam svaka čast Kiji kada je ušla na hrabrosti", rekao je Marko na kraju.

