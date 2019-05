RADA MANOJLOVIĆ JE 5 GODINA PEVALA POD ŠATROM! A on joj je rekao šta će da se desi kad narod spusti kašiku i prestane da KUSA! HIT!

Ocenjujući nastup Suzane, Mine, Ljube i Eleonore, Rada Manojlović usred "Zadrugovizije" prisetila se svojih početaka pa sa svima podelila detalj koji je malo ko znao.

Čim je čula da je zadrugarska ekipa bila pod velikom tremom, rešila je da im smanji muke, tako što je otkrila kako je ona to savladala.

"Od jednog starog harmonikaša sam dobila savet pod jednim šatrom, davno je to bilo... Imala sam tremu. Dugo sam pod šatrom pevala, od 16. do 21. godine. Tada mi je on rekao: 'Nemoj da se plašiš i samo osmeh, kada gosti prestanu da kusaju i spuste kašiku znaćeš da je dobro.' Vi ste mi se svidele i postigle ste pravi efekat", ispričala im je Rada, a one su priču prihvatile sa osmehom.

Takođe, pevačica je bila pozdravljena gromoglasnim aplauzom.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Foto: Vladimir Šporčić

Kurir