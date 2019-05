NE MOGU VIŠE DA PODNESEM MILOJKA! MILIJANA GRCA U SUZAMA: Sada je otkrila i zašto ne može da RASKINE sa 53 godine STARIJIM! (VIDEO)

Aleksandar Požgaj je govorio kako ga Milojko Božić u svemu kopira, a njegova verenica Milijana Bogdanović je na kraju završila u suzama.

Milojka je Požgaj uvredio i naljutio, a kako Milijana nije uspela da ga smiri, samo je počela da plače.

"Ne mogu da izdržim više Milojka! Nervira me i ne mogu to da podnesem, vređa me. Ne mogu da raskinem jer osećam odgovornost. Neću ništa da komentarišem, nije mi dobro", govorila je Milijana koja je želela da ide u izolaciju.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/YT

