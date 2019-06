ZAISTA SAM JE VOLEO, A ONDA JE PSIHIJATAR DOŠAO U NAŠU KUĆU: Zola sa suzama u očima pričao o Miljani, evo kako se sve promenilo!

Lazar Čolić Zola priznao je da ima prelepe uspomene sa Miljanom Kulić, kao i da je hteo da je oženi.

"Kada se budimo jedno kraj drugog, ta veridba, tada je bilo baš lepo. Da mi nije bilo lepo sa njom, ne bih bio sa njom, niti bi izašao za njom. Iako mnogima deluje nenormalno da sam ja mogao nju da oženim, ja sam u svojoj glavi razmišljao da to može da bude kako treba. Došao je psihijatar u našu kuću. Ja sam rekao da Miljani treba lek, ona nijednu terapiju nije želela redovno da koristi. Video sam kasnije da tu nema budućnosti. Ja bih bio najsrećniji da se ona promenila. Ne nedostaje mi uopšte Miljana, jedva čekam da vidim svoju majku", ispričao je Zola i dodao:

"Meni je majka rekla da radim šta hoću. Meni majka nije rekla da je ostavim. Posle mi je rekla da me ne vidi u svemu tome, ali tek nakon uvreda, nakon toga što joj je rekla da je ku.va. Najveći razlog je kada sam shvatio da ona nije dobro. U svakom njenom pokajanju, ja sam to video, to je sve bilo iskreno. Svaki put sam ja padao na tu priču. Ja sam nju stvarno voleo."

