ISPALA SI LAŽOV NAJVEĆI! Eleonora i Mina se žestoko posvađale zbog Marka: To sam uradila da bih je sklonila sa puta! Najmlađa učesnica SVE PRIZNALA!

Eleonora Miljković i Mina Vrbaški posvađale su se za crnim stolom pošto je voditelj upitao najmlađu zadrugarku da objasni to što je rekla dda se namerno približila Nori kako bi je odvojila od Marka.

"Nemam šta da objašnjavam, mislim da sam bila suviše jasna. Što se tiče Nore i Marka, da, to sam uradila da bih je sklonila od njega. To da Aleksa je neko na koga bih je ja navela, to nije tačno. Očigledno ljudi ovde shvataju onako kako oni žele. Ja razumem nju, jer ja kad sam bila odbijena bila sam spremna na sve kako bi dobila to nešto", priznala je Mina.

Miljkovićeva se našla uvređenom, pa odbrusila žestoko cimerki, iako je i sama priznala da je dosta naivna.

"Nisam znala za ovo, ti si ispala lažov najveći! Krivo mi je, jer ja sam pristupila iskreno njoj, nisam imala nikakvu nameru. Mića mi je skrenuo pažnju još tri nedelje po mom ulasku... Ja kad uđem sa nekim u prijateljstvo, uđem bez zadnje namere. Po tom pitanju sam možda i naivna, na moju štetu. Nije imala potrebe da me sklanja od Marka, jer ja ne bih bila sa njim. U ovoj priči imamo i treću osobu, ne znam da li je on to rekao tako, rečeno mi je da je pisano na stolu, tako sam dobila informaciju. Ja sam mislila da Aleksa stvarno šalje poruke", prokomentarisala je Nora.

"Jedina stvar za koju je ona pogrešno shvatila jeste da ćemo mi napolju zajedno da blejimo. Ja mogu da se zakunem, ovde se nikada nisam klela. Očigledno je ona shvatila to kako je ona htela", rekla je Vrbaški.

