MNOGO SAM PROPATILA ZBOG ANE, ALI ĆU SE SEĆATI SAMO OVOGA! JEDNO MI JE BLAGOSLOV: Aleksandra Subotić otvorila dušu o rijalitiju, uradila bi sve DRUGAČIJE! (VIDEO)

Aleksandra Subotić otvorila je dušu o svom boravku u rijalitiju, pa je iznela lepe i neprijatne trenutke koje je doživela.

"Dobila sam priliku da brzo odrastem. Možda je sve ovo moj blagoslov. Nadam se da posle kiše dođe sunce. Nadam se da više neću morati da idem po rijalitijima. Trudiću se da zaboravim moju prošlost. Bilo je ružno, bilo je teško. Jedva čekam da vidim moje dete! Hvala ti na svemu što si priredio njoj ovde, kad je bio rođendan", rekla je Aleksandra

Ona je priznala da bivšem dečku Davidu Dragojeviću ne bi progledala korz prste i sve bi uradila drugačije.

"Ostavila bih ga. Ne bih dozvolila da se blamiram. Sve bih promenila! Menjala bih ljude oko sebe. Ponosna sam na to što sam povratkom uspela da se popravim. Nervira me to što je David smanjivao taj moj trud ovde i napolju. Mnogo sam propatila zbog Ane, ali sve sam prevazišla. Sad mi je mala na prvom mestu", izjavila je ona i dodala:

"Sećaću se lepih trenutaka odavde. Bez obzira na sve kako se završilo, ja sam ovde imala lepih trenutaka. Kad sam slavila slavu, rođendan Magdalene, pomirenje sa majkom, vreme sa Karađorđem..."

