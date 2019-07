FEŠTA U SUPERFINALU! STANIJA I LUNA ŽESTOKO ZARATILE ZBOG MARKA: Pokazala si da si jedna KLOŠARKA! Majka mi je rekla šta mi radite iza LEĐA! (VIDEO)

Luna Đogani i Stanija Dobrojević žestoko su se posvađale u superfinalu i to zbog Marka Miljkovića koji je starleti poneo džakove.

foto: Printscreen

"Iza leđa ste mi radili svašta nešto! Meni je moja majka rekla dovoljno", rekla je Luna Staniji.

foto: Printscreen

"Ti si mi radila loše stvari da bi sebe prala preko mene", odgovorila je Stanija.

"Vi mene ne možete da uništite. Imaš dečka napolju, morališeš nekima ovde, a gora si od svih nas. Ja sam priznala svoje greške, a šta ćemo sa tobom? Pokazala si da si jedna klošarka, povredili ste me, ali me niste uništili. Moj dečko je na moje oči flertovao sa tobom, a ti si to dozvolila. Pristala si na njegovu igru. Mama mi je rekla celu istinu", vikala je Luna, a Stanija nastavljala:

foto: Printscreen

"Ti nemaš samopouzdanja, praviš scene u glavi, ljubomorna si na mene. Ja nemam veze sa tvojim životom. Tvoja mama i ti ste iste i zato prolazite kako i prolazite."

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir