MARKO ŽELI DA MU ONA RODI DECU, A LUNU SAD BAŠ BRIGA! Đoganijeva šokirala izjavom šta očekuje od Miljkovića, važna joj je samo JEDNA stvar u životu!

Luna Đogani je nakon dve godine boravka u rijalitiju “Zadruga 1”, a potom i “Zadruga 2” izašla iz svega kao pobednica, ali је ponovo izgubila ljubav. Sa Markom Miljkovićem је raskinula samo dan pre filnala, a priznaje da trenutno želi da se fokusira na sve pozitivne stvari koje је čekaju u budućnosti.

"Celo veče finala је bilo jako teško i emotivno. Svašta se izdešavalo. Ja sam neko ko ne krije emocije i to ne umem definitivno. Jedva sam čekala da odem odande što pre i da ne gledam ljude koji su me povredili. Sada sam među ljudima koji mi vraćaju pozitivnu energiju i s kojima se divno osećam. Mislim da od pomirenja sa Markom nema ništa, ne želim o tome da razmišljam jer me vraća na neke situacije. Želim mu svu sreću, mogla bih i da razgovaram sa njim, nemam nikakav problem da porazgovaramo. Ipak, mislim da je najbolje da se fokusiramo na svoje živote, vreme će pokazati", kaže Luna.

"Za svoju dušu, napokon ću da uradim ono što sam najviše želela dok sam bila u “Zadruzi 2”. Jedva sam čekala da izađem i snimim pesmu. Jedva čekam, ne mogu da dočekam da uđem u studio. Snimam pesmu о svemu kroz šta sam prošla protekle dve godine, brza је, nije balada niti žalopojka. Emotivna је veoma, moderna је, reči su emotivne... Suze su mi krenule na oči kada sam је čula", rekla je Đoganijeva.

Podsetimo, Marko Miljković je Lunu ostavio dan pred superfinale, ali se pokajao što je bio grub prema njoj budući da je još voli i gaji iskrena osećanja prema blogerki.

