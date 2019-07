KIJA TREBA DA KLEKNE PRED LUNOM! Đole Đogani BRUTALNO isprozivao celu porodicu, a ono što je rekao o Marku i Luni je tek ŠOK!

Đole Đogani progovorio je o odnosu Lune Đogani i Marka Miljkovića. On je istakao da ju je njen rijaliti dečko u drugoj sezoni Zadruge spustio upravo tamo gde joj je mesto.

"Deluje mi kao dečko koji sve zna. Ušao je u rijaliti sa jasnim ciljem i namerom. Ne verujem da je ljubav u pitanju sa njegove strane. Zna on dobro ko je Luna. Bila je slobodna i sama. Pametan je, inteligentan je, ima dobar rezon, zna šta radi. U nekim trenucima koje sam video, spustio je Lunu tamo gde joj je mesto, uči je mnogim stvarima koje treba da zna. Kao partneri, drugari i prijatelji, oni su fenomenalni, jači od svih partnera koje smo videli u rijalitiju. Svesni su da su bili potrebni jedno drugom. A da li je foliranje ili nije... Nije ni bitno! Dosta njih se foliralo kako bi bili zanimljivi. Oni su pravili šou, znaju da publika to voli da gleda. Bože moj, pa ni španske i turske serije nisu istinite! Sve je to za široke narodne mase koje to vole. Samo što te široke narodne mase sve prihvataju zdravo za gotovo. Ako to publika voli i traži, izvolite", rekao je Đole, a prenose beogradski mediji pisanje Scandala.

foto: Sonja Spasić

"Rekao sam da joj do 25-26. godine ništa ne zameram. Za koju godinu će sama shvatiti neke stvari. Ja sam njoj na početku rekao da ima ponašanje koje nije prikladno. Ali, nju su otac i majka razmazili. Roditelji su je voleli, obožavalli, obasipali ljubavlju i pažnjom, sve joj kupovali i to je normalno. Ovi koji je napadaju... Ma ne napadajte nikoga! Ćutite, gledajte i uživajte!", poručio je Đole.

foto: Printscreen

A potom se osvrnuo na Kristinu Kockar.

"To što je Luna radila sa Slobom, radila je na svoju štetu. A Kija neka klekne i zahvali Bogu što je Luna bila takva. Zahvaljujući tome, napravila je karijeru. Uživa, lepo živi, uzima pare...", zaključio je blogerkin stric.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Skandal/Foto Kurir

