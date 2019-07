MAJKA ANE KORAĆ UŽIVO BRUTALNO IZVREĐALA ČOLAKA! Napala ga za INFARKTU, a ond aje usledeo NJEGOV ŠOK odgovor (VIDEO)

Majka Ane Korać, Ljiljana Korać uživo u emisiji napala je Baneta Čolaka jer je zauzeo Aleksandrinu stranu, govoreći da mu nije bilo prijatno da sluša kada Ana i David vređaju Subotićevu, a onda je bez dlake na jeziku odgovorio Ljiljani.

"Darko, dobiće ti gosti infarkt. Psi laju, karavani prolaze. Koliko je Čolak bitan, videli smo. Baš ga je Ivanjica podržala, ali malo sutra", pročitao je Čolak poruka Anine majke.

"Mene je Anina mama i te kako podržavala u Zadruzi 1, moja baka je poreklom iz Ivanjice, Ana je bila kod mene kući, sedela sa mojima. Kada kažem nešto što ne ide u prilog Ani Korać onda dobijem ovakvu poruku. Ne želim da budem bitan na način na koji je bila bitna Ana. To sam hteo i malopre da kažem, konstantno se provlači ta priča između Aleksandre i Čabarkape. Ja sveću nisam držao, ali su na moje oči Ana i David vređali Aleksandru. Ja ne želim da komentarišem šta i da li radi Aleksandra u svoja četiri zida. Ja nikada nisam komentarisao da li je Ana bila u vezi sa Sukijem, Filipom i ostalima, to me nije zanimalo, čak sam i branio Anu", odgovorio je Bane.

"Banetu se zamera to, ali treba gospođa Ljiljana da pogleda šta je Davidova mama pričala o Ani", ubacio se Lepi Mića.

