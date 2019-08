ZLATINA EMOTIVNA PRIČA POGODILA JE CELU SRBIJU: Bivša zadrugarka sada je poslala poruku svima koji žele PRAVU LJUBAV, njene reči ODZVANJAJU!

Svima je poznata ljubavna priča Zlate Đurković, koju je podelila još dok je bila u rijalitiju.

Ona nema dece sa svojim sadašnjim suprugom, a sudbina ih je spojila posle skoro 20 godina.

"Između nas se desio više neki flert, nego prava bliskost. Znaš kad ti neko napiše poruku "Kad bi te Bog voleo kao ja, dao bi ti večan život", a ti to uzmeš i baciš. Niti si ti Bog, niti mi treba večan život. I ništa, kratko je to trajalo, nama su se putevi razišli. Bila sam na žurnalistici, posle su bili oni nemiri za vreme Slobe, napustila sam Političke nauke, završila Višu medicinsku, otišla u Ameriku i ništa, put me navede u drugom smeru", započela je svoju priču pevačica.

"Rodila sam klince, na Zlatiboru. Napravim izbor koji, kako bih rekla, za njihovog oca: "On je super čovek i pravi tata, ali nije bio pravi izbor za mene, kao ni ja za njega". Da bi se Vladimir pojavio odmah nakon toga. Posle skoro 18 godina. Radila sam neku žurku i neki prijatelj kaže "Znaš da se Vladimir razveo?", kod mene je bilo: "Koji Vladimir? Moj Vladimir? Moj Vladimir koji je mene vodio ispred crkve svete Petke i rekao da će da me oženi?". Kad ti ostane tako nešto urezano u sećanju, neko te odvede ispred crkve i kaže ti: "Kad tad ćeš biti moja žena", a ja sam bila u fazonu važi, vidimo se. Važi, javi mi se, nema problema, vidićemo se ovih dana. Ono što je najvažnije, nije bitno koliko godina prođe, da bi se neke stvari dogodile. Ako nešto treba da se dogodi, dogodiće se i posle 20 godina. Najveća greška koju sam mogla da napravim je što tada nisam sa njim pokušala da stvorim budućnost, sigurno bismo imali zajedničku decu. To je nešto što sebi neću oprostiti", otvorila je dušu Zlata.

Na kraju je Zlata imala poruku za sve koji žele da im se desi prava ljubav.

"Želim svakome da se dogodi prava ljubav, to nema veze kada je. Da li je taj čovek bio oženjen, nije bio oženjen, da li je prošlo dvadeset godina, da li je prošlo dve, da li ćete se sresti na trafici, to ne bira ni vreme, ni mesto, ni godine, ni mozak. Ako sa nekim treba da budeš, bićeš, to je to. Pobeći ne možeš", poslala je poruku Đurkovićeva na samom kraju.

