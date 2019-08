SAKRILA OD MUŽA, DOŠLA KOD BANETA I DALA MU OVO: Čolak odbio SKUPOCENI POKLON od udate žene, a za to ima ODLIČAN RAZLOG!

Bane Čolak je na jednom od svojih nastupa dobio skupoceni poklon, koji nije želeo da uzme, a za to ima dobar razlog.

Jedna gospođa Banetu je htela da uruči skupoceni sat, ali ju je bivš zadrugar u tome sprečio.

foto: Sonja Spasić

"Ne znam kako ste vi čuli, hteo sam da sakrijem to. Došla je jedna žena, nakon nastupa ponudila mi je Roleks, ja sam bio u šoku. Govorila mi je kako sam bio dobar u rijalitiju i da sam je oduševio. Izvadila je kutiju i ja sam bio u šoku. Za sve što sam pretrpeo tamo, ona mi je poklonila to, ali ja nisam hteo da prihvatim to, samo od simpatija uzimam poklone. Smatram da ću biti dužan ako primim, kao da preuzimam neku obavezu da uradim nešto za nju", rekao je Čolak, a onda je otkrio kakva je bila reakcija gospođe.

"Ona se uvredila, nije mogla da veruje jer je uzela mnogo skup sat. Rekla mi je da ima sina, neću da otkrijem njeno ime jer je možda krila od muža da mi je kupila to", završio je Čolak.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink, Foto: Printscreen/Instagram

