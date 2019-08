PALE SU NAJTEŽE REČI! Ana Korać iznela sve detalje susreta sa Biljanom Dragojević, a ono što je otkrila o svojoj mami ZAČUDLO JE sve!

Ana Korać nedavno je boravila u porodičnoj kući svog dečka Davida Dragojevića, kako bi bolje upoznala njegovu majku Biljanu i ručala zajedno sa njom. A sada su njih dvoje ispričali kako je sve proteklo.

"Susret je protekao nikad lepše, bilo mi je prelepo. Pravili smo roštilj. Čak smo ostali do pola dva. Bilo mi je prelepo. Ja nju nikada nisam vređala, niti bih je vređala", pričala je Ana.

"Sve najlepše kaže Biljana o Ani. Pale su teške reči, ali drago mi je što je sve kako treba i što ima lepe reči o Ani. Voli je i sviđa joj se. Stalno zove, pita gde smo i šta smo. Želi da dođemo u Veternik, ali ne možemo jer sređujemo stan. Skoknemo do Novog Sada, do Beograda, pa do Ivanjice. Svuda smo", dodao je David.

Ana je u nastavku istakla da su se Davidova i njena majka upoznale dok su njih dvoje bili u "Zadruzi", a zatim istakla da se Dragojević više čuje sa njenom majkom, nego ona.

"Moja mama se čuje sa Davidom, više nego ja. Kaže mi: "Daj mi Davida da vidim jesi li jela", a on namerno dobacuje: "Nije ništa jela"", priča Ana, a David dodaje: Pa ne jede ništa i onda joj nije dobro. Mora mene da sluša, a onda je ja tužim kod mame kada neće da sluša!"

