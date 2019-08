NADEŽDA PROGOVORILA O TRUDNOĆI SA TOMOM PANIĆEM: A EVO šta sada kaže o Mikiju Đuričiću koji je u rijalitiju BRUTALNO PREBIO ŠTAKAMA!

Nadežda Biljić gostovala je u jednoj emisiji, a tom prilikom sa osmehom na licu govorila je o Tomi Paniću sa kojim je bila intimna u toku trajanja "Zadruge 2", a sa kojim je i nakon toga objavljivala zajedničke fotografije.

"Nisam trudna. Odmah da demantujem. Svaka devojka bi želela da bude u drugom stanju, ali nisam. Polako, ima vremena. Moji roditelji su u fenomenalnim odnosima sa njim, čak se i čuju ponekad. Svi mi govore da smo Toma i ja jedno za drugo. Ja sam stvarno srećna, kad žena ima pravog muškarca pored sebe, to je dovoljno. Danas mi je Toma rekao da skratim jezik i da ne pričam o svemu", priznala je bivša rijaliti učesnica koja nije krila da je luda od ljubavi prema manekenu, ali i da je srećna pošto su osećanja obostrana.

Pevačica se osvrnula i na svoju vezu sa Mikijem Đuričićem, od koga je ni kriva ni dužna dobila batine drvenim štakama, nakon pčelarove svađe sa Suzanom Perović u Imaginarijumu. Ona je naglasila da su tužbe protiv njega podnete.

"Kada bi upoređivala sadašnjeg partnera sa prethodnim, onda moja veza ne bi imala smisla. To ne može da se poredi, Miki je u mom životu tačka. Nema potrebe upoređivati. Kada bih upoređivala sa prošlim, povredila bih njega, a i sebe kao ženu. Ko živi u prošlosti, neće imati budućnost. Tužbe su podnete, ali se nismo čuli kada sam izašla iz Zadruge. Čak sam čula da je davao izjave kako sam ja njega prva udarila.Što se tiče Suzane, ona je rekla da će ga tužiti, a sada je drugačija situacija ja mislim. Neću da se mešam u to, to je moja prošlost", rekla je Nadežda.

Kurir.rs / Foto: Printscreen Pink

Kurir