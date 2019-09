UDARIĆU ONOG KO MENE UDARI! AVETINJA BIO I OSTAO: Tomović otkrio taktiku za RIJALITI, a o Staniji SVE NAJGORE!

Vladimir Tomović ponovo će biti učesnik rijalitija, a sada je priznao kako će se obračunavati sa ostalim takmičarima.

On kaže da nema taktiku, ali da je spreman da udari u slučaju da neko prvi počne.

"Vodim psa, da mi bude prijatelj među stokom. Čast izuzecima, ima par dobrih ljudi. Na udarce ću odgovarati udarcem, na lepu reč lepom reči, isto kao i prošli put", rekao je Vladimir, a kada su ga pitali o Staniji, nije mu se dopalo.

"Ne znam o kome pričaš, imam amneziju. Nemamo nikakav odnos, pričate o osobi koja me mesecima klela i vređala, o njoj mislim sve najgore. Nisam davao odgovor na sve to. Planiram da budem isti kao pre, ništa se ne menja, onakvog kakvog ste me upoznali. Avetinja bio i ostao", dodao je on.

