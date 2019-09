DALILA REŠILA DA PRETRESA LJUDE! Neće je mrzeti da ide redom, od jednog do drugog ZADRUGARA! Šok krađa u Šimanovcima! (VIDEO)

Lepi Mića sazvao je hitan zadrugarski sastanak povodom šok krađe na samom početku "Zadruge 3". Dalili Dragojević nestao je ručni sat u toku noći, pa je za crnim stolom besnela ističući da je neće mrzeti da pretrese sve one na koje sumnja.

"Ja sam zakazao sastanak, neko je ukrao Dalili sat. Nebitno da li je skup, to je njen sat. Ako je neko slučajno iz nekih namera uzeo taj sat, neka ga vrati na mesto da ne bismo imali bezveze probleme. Počeli ste i hranu da kradete. Nije potrebno to raditi, jako je ružno to raditi", govorio je Mića, dok je Dalila insistirala da je "za hranu bapš briga, hrana se uvek krade u rijalitiju".

Ipak, nestanak njenog sata prilično teško podnosi.

"Vi svi znate da nemamo krevet. Mića nam je ustupio krevet za jednu osobu. Ja nisam sitna, Dejan nije sitan, ne možemo da stanemo na krevet. Otišli smo da spavamo u rehabilitaciji. Odložila sam sat ispod Mićine slike, otišli da spavamo, došli jutros, sata nije bilo. Ja vas sada molim sve kolektivno, da se sat odloži na vidno mesto. Ako se to ne desi, ja ću biti primorana da pretresem ljude na koje sumnjam", istakla je ona.

