KOCKALA SE, OTAC JOJ BIO U ZATVORU, A OPTUŽUJU JE DA JE PROSTITUTKA: Stefani do detalja opisala kako je živela, evo čime se zaista bavila pre RIJALITIJA!

Stefani Pavlović mnoge je zaintrigirala zbog svojih poroka o kojima je govorila pred kamerama, a optužili su je i da se bavi prostitucijom.

"To je malo mesto i svako sve zna. Potičem iz dobre porodice, u školi sam imala problem kada je jedan dečko pokušao da me ugura u WC. Moj otac ga je napao i dobio 3 meseca zatvora, to je bilo u srednjoj školi", počela je Stefani i dodala:

"Bavila sam se plesom, a prostitutka nikad nisam bila. Naravno da će drugi misliti to, ja sam igrala i plesala i pila piće, radila sam do 7 ujutru. Tu dolaze razne vere i nacije, a najlepša i najzgodnija devojka dobija najviše novca. Ja sam imala obraz i stav."

Nikola Lakić, koji je bio gost u studiju rekao je Stefani da ne postoje pozitivni komentari o njenom učešću.

"Možeš da zamisliš šta ljudi pričaju o tebi van tih četiri zida", rekao je Lakić.

