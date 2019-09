MILJANA KULIĆ OPLELA PO KARANOVOJ! Ona se prva na ESTRADI bavila prostitucijom, pa se sad PERE!

Miljana Kulić pre ulaska u "Zadrugu 3" otkrila je kako se Saška Karan u mladosti bavila najstarijim zanatom, te bila devojka lakog morala. Učesnica treće sezone rijalitija "Zadruga", starleta iz Niša, nikada nije bila pristrasna i uvek je o svima sudila iskreno i bez emocija.

Ona je otkrila da se njena rijaliti saborka, pevačica Saška Karan, nekada bavila najstarijim zanatom. Naime, prilikom otvaranja Karanova je sve devojke koje su se pojavile u šljaštećim haljinama sa perjem nazvala prostitutkama I starleticama, a Miljani se to nikako nije dopalo, pa je pročačkala po njenoj prošlosti.

"Ne znam kako je Saška mogla da zaključi da su one prostitutke dok ih ne upozna?! Prema njenom, ako je devojka u kratkoj haljinici, ona je prostitutka, ako je dugoj, ona je odmah poštena. Saška se priseća svojih početaka i rane mladosti. Ona je to nekada bila, pa je sada svaka devojka za nju prostitutka. Van svake pameti je da jedna žena od 60 godina, sumnjive prošlosti, koja ima ćerku godina kao sve te devojke koje je nazvala prostitutkama, komentariše devojčice koje je jednom u životu videla. Ona treba da gaji unuke, a ne da gleda šta mlade devojke rade i kako se oblače. Ako su sve one za nju prostitutke, onda je i ona to nekada bila, pa se sada pere preko tih prostitutki da joj bude lakše", bila je surovo iskrena Miljana, koja je priznala da će sa Saškom biti u dobrim odnosima sve dok pevačica ne bude pokušala i nju da ponizi ili uvredi.

Ono što mnogi ne znaju o Saški Karan je da je svoju karijeru zapravo počela u domaćem filmu "Idi mi, dođi mi", kada su Milan i Žika zalutali na izbor za mis.

Ona je bila jedna od manekenki kojoj je slučajno spao kupaći, pa se moglo videti njeno poprsje, što je za to vreme bilo skandalozno! Kasnije je usledila i pevačka karijera, poslednjih deset godina se dokazala i kao rijaliti igrač.

