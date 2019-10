ERA OJDANIĆ JE ČEKAO GODINU DANA DA MU DEVOJKA NAPUNI 18: Unuk OCRNIO dedu! Evo šta se dešava u pevačevom selu kad KLINKE zavrte kukovima u ŠTIKLICAMA, SUKNJICAMA!

Foto: Printskrin / You Tube

Unuk Ere Ojdanića, Uroš Anđelić boravi u velelepnoj vili u Zemunu, a s vremena na vreme on ispriča po koju priču iz sela gde, kako kaže mlade devojke defiluju u kratkim suknjama, a ovome deda teško odoleva.

- Pre nekoliko godina moj deda je bio sa devojkom koja je 1997. godište. Ona je tad imala 17 godina. Moj deda je čekao da ona napuni 18 godina. Čim je prošlo 20 i nešto dana, oni su tad prvi put spavali, jer nije hteo da ima problema sa njom, mogla je da ga prijavi da je bilo ranije. Godinu i nešto dana je čekao da ona postane punoletna. Era je u to vreme imao 65, 66, 67 godina... Ne znam. Kad odem kod dede na selo, tamo su stalno defilovale devojke u štiklicama, suknjicama... Sigurno nisu došle tu da rade ili pomažu oko kuće. Sa njima sam uvek lepo pričao, ali me je kopkalo šta one rade tu - ispričao je Uroš Anđelić u "Parovima".

