UGOJILA SE I PALA U JOŠ TEŽU DEPRESIJU! ESTRADNI MENADŽER GRUJA ŠOKIRAO OPTUŽBOM: Odveo sam ženu kod Zokija Šumadinca, on je lečio za 500 €, a onda je uradio JOŠ nešto gore!

Zoki Šumadinac nema koga nije prevario! Posle velike ispovesti njegove bivše žene Dejane Radosavljević, počeli su da se javljaju prevareni ljudi sa svih strana i da prepričavaju svoja negativna iskustva sa aktuelnim učesnikom "Zadruge 3".

Estradni menadžer Gruja tvrdi da je Šumadinac njegovoj prijateljici napravio pakao od života. Žena je imala zdravstvenih problema, a posle seansi kod Zorana bilo joj je još gore.

"Odveo sam prijateljicu kod Zorana jer sam čuo da on leči bolesne. Ona je imala problem sa depresijom, bila se na nervnoj bazi. Otišli smo kod njega u jedan iznajmljeni stan u Gornjem Milanovcu. Čim nam je otvorio vrata, pomislio sam da je običan prevarant. Moja drugarica je ušla u sobu koja je bila dekorisana kao crkva - ikona do ikone, krstići, brojanice... Provela je kod njega 15 minuta, a Zoran joj je to naplatio 100 evra", rekao je Gruja.

"U kolima sam je pitao šta joj je radio dok su bili sami, a ona mi je rekla da je obukao u mantiju, čitao molitvu i stalno ponavljao kako joj šalje svoju energiju. Slušajući je, razbesneo sam se što mu je uopšte dala pare. Kasnije sam saznao da je ona još nekoliko puta bila kod njega mimo mog znanja, a da je vodila i svoju mamu. Za sve te seanse mu je dala ukupno 500 evra. A najgore od svega je što joj Šumadinac ništa nije pomogao, već joj je bilo sve gore: još više se ugojila i pala je u teži oblik depresije", priča menažer.

Kada je Gruja video da je vrag odneo šalu, pozvao je Zorana i zapretio mu da njegovu prijateljicu ostavi na miru i vrati joj novac.

"Poludeo sam, pozvao sam ga i rekao mu da mu je bolje da vrati novac, nego da mu ja dođem u Milanovac. Zapretio sam mu da ima sat vremena fre da vrati pare, i on se uplašio jer je svestan da je prevarant i manipulator kojem veruju labilne osobe", završio je priču sagovornik i istakao da su ljudi iz Kanade i Australije slali po 3.000 evra kako bi im preko mobilnog telefona "slao" energiju, "da bi im krenulo u životu".

