TO ĐUBRE SELJAČKO JE TOTALNO POKVARILO! OTAC SINIŠA PROGOVORIO O ODRASTANJU MILJANE KULIĆ I SESTARA: Često smo ih TESTIRALI i nijedna nije pala! A EVO i zbog čega!

Siniša Kulić otvoreno je govorio o odrastanju Miljane Kulić i njenih sestra, a onda je priznao da učesnica rijalitija voli da popije, ali da nikada nije probala drogu. On za njeno loše ponašanje krivi dečka Lazara Čolića Zolu, o kome uopšte nema lepo mišljenje.

- Pretrpeo sam mnoge stvari sa Miljanom... Svašta nam je ona priređivala, pila je, pušila, pravila skandale, lumpovala do zore, ali siguran sam da se nije drogirala - počinje priču Siniša.

- Miljana voli da popije, ali isključivo pića na koje je navikla. Ako biste joj ponudili tekilu, a ona ne zna šta je, neće uzeti. Međutim, budući da Miljana voli da radi stvari na svoju ruku i ne sluša ni Mariju ni mene, mi smo je testirali na drogu. Piškila je na test, a nekoliko puta je vadila krv i nikada nije bila pozitivna - rekao je Siniša i dodao da nijedna njegova ćerka nikada nije probala drogu.

- Često smo ih testirali i nijedna nije pala na testu. Pa i sami vidite koju muzika Miljana sluša, uz narodnjake koje ona voli ide alkohol, a ne droga. Da sluša rokenrol ili neki tvrđi zvuk, pa bi možda i probala neke opijate - tvrdi Siniša i dodaje da mu se ni najmanje ne dopada uticaj koji Zola ima na njegovu ćerku.

- To đubre seljačko ju je totalno pokvarilo. Ona nikada nije bila ovakva, zbog njega se kockala, pravila gluposti, pozajmljivala je pare, pa čak i krala. Tužno je što sve to pričam za njega, ali on je klošar kojeg nijedan normalan roditelje ne bi poželeo u blizini svog deteta. Nema pas za šta da ga ujede. Spava do pet posle podne, neuredan je, pije, drogira se, uzima pare na kamatu i onda je našao moju glupavu Miljanu da je iskorišćava, a ona naivna i s velikim srcem pa je nasela na njegovu priču - kaže Kulić otkriva da Zola duguje svima pare.

- Nema kome ne duguje. Zola ima tog druga Bobana kome već sedam godina duguje 12.000 evra i nikako da mu vrati. Užas, hteo sam da ga prebijem da ga niko ne prepozna kada sam čuo u šta je upetljao Miljanu. Ona pre nikada nije ušla u kazino, a kada je počela s njim, danima nije izlazila iz tih rupa. Nemam ništa lepo da kažem za tog klošara - završio je besno Siniša.

Kurir.rs, MV, Alo / Foto: Printscreen

