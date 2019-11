TUŽILA SAM MILJANU I NEĆU STATI! MOGAO JE DA OSTANE BEZ OKA: Zolina majka više ne može da podnese KULIĆEVU, plaši se da ne UBIJE NJENOG SINA!

Miljana Kulić je pre tri dana udarila pesnicom Lazara Čolića Zolu i tom prilikom mu je nanela teške telesne povrede.

Zolina majka Bisa od tog dana ne može da dođe sebi, te je zapretila da neće dopustiti da Miljana prođe nekažnjeno.

foto: Printscreen

"Kad nisam crkla kada sam videla kako mog sina bije ona rospija. Sram da je bude. Mogao je bez oka ostati, ona nije normalna. Nakon toga odmah sam otišla u policiju i podigla tužbu protiv nje. Neću stati dok ona ne bude kažnjena. Čekam samo kada će policija da ode tamo po nju i da je izvede iz rijalitija. Njoj je mesto u zatvoru", rekla je Bisa i dodala:

"Ko zna šta ona njemu radi kada su sami, kada ga ovako bije i maltretira pred kamerama. Plašim se da ga ne ubije, ko zna šta je sve u njenoj glavi."

Bisa je dodala da se odmah čula sa produkcijom i da su oni bili veoma fini prema njoj, pa su je iz minuta u minut obaveštavali kako se Lazar oseća.

foto: Printscreen

"Za produkciju mogu da kažem samo najbolje. Odmah sam kontaktirala sa njima i rekli su mi da o Lazaru brinu najbolji lekari, kao i da je uradio snimak glave i nosa. Znam da je kažnjena dvonedeljnim honorarom. Da sam se ja pitala, izbacila bih je, ali neću sada da se mešam u odliku produkcije, pošto oni najbolje znaju što je drže" , kaže Bisa i dodaje da se nada da će sina videti za dva dana, kad krene na kontrolu.

"Ja ću prekosutra biti ispred Kliničkog centra, samo na trenutak da ga vidim i da se uverim da je stvarno dobro. On je meni sve na svetu. Kada bi mi dali samo pet minuta da popričam sa njim, i on bi protiv Miljane podigao tužbu. Mora što pre da se udalji od nje. Plašim se da ne dođe do neke tragedije, zato više ne podržavam njihovu vezu i sve ću učiniti da zaštitim i udaljim sina od Miljane", završila je Čolićeva mama.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/S. Telegraf, Foto: Printscreen

Kurir