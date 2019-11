ZBOG OVOGA JE SINIŠU KULIĆA SRAMOTA DA IZAĐE NA ULICU? Miljana očajna, ne može da prestane da plače!

Miljana Kulić zaplakala je Gagiju na ramenu zbog Lazara Čolića Zole. Njoj je sada veoma teško jer nije poslušala majku, a njenog oca navodno je i sramota nje, a sve zbog bivšeg dečka.

"Moram da glumim da sam jaka, neću da ponižavam sebe. Dovoljno sam se ponizila za ovih mesec i po dana. Bila sam sa nekim u vezi, Vladimir je mene psovao, on je sa njim sad dobar, nerazdvojan, dok sam ja bila kod tate u bolnici", ridala je Kulićeva.

"Moj tata nije ponosan na mene, nego ga je sramota da izađe u grad zbog mene, Gagi, rekao mi je to", otkrila je denseru ona kroz suze.

"Ja ne mislim da se on stidi. To je rekao u revoltu, pa ja sam roditelj. Luna može da uradi ovde šta hoće, ja mogu da budem ljut na nju pola dana", tešio ju je on.

"Nemoj da si me odao Gagi, da sam plakala", očajna je bila Miljana.

