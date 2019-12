CEH JE BIO 9.000 PA JE OBORILA STO I UDARILA JE U GLAVU! Šok detalj iz života Nataše Radan!

Nataša Radan umalo da zaplače od smeha pričajući cimerima svoje dogodovštine iz noćnog života. Kako je otkrila, jednom prilikom fizički je nasrnula na drugaricu zbog ceha. Ona je, naime, laktom oborila sto i tako je udarila u glavu, a i brojne uvrede brzo su počele da padaju tom prilikom.

"Mi konstantno izlazimo zajedno, ona, ja i njena sestra. I to je trajalo dva meseca i ja uvek platim račun. Cene nisu neke, ja mogu sve sama da platim, ali je problem što uvek pitaš da idemo zajedno i kao ona ima toliko para, daće. I kad god, one se naprave blesave, kad krenu kući ni ne jave mi se. I ja kucam poruke, ne javljaju se. Jednom sam se napila kao stoka, a račun je bio oko devet hiljada. Obe su zbrisale, a ja je pratim šta radi, a ona gleda da se ja zagledam, pa da zbriše i ona. Ona vidi da nema vajde i uzme sve torbice, ja je pitam gde je Aleksandra, kaže da priča telefonom. Ja kažem, a šta će ti torbica, kaže pa da je spustim dole. Ja joj kažem, je l' to da ne bi platile račun? I ona kaže ja nisam pila alkohol, samo sokove. I mi se pokačimo, a ja skočim, laktom oborim sto, udarim je u glavu. Ova mi se javlja, kaže da sam udarila njenu sestru, a neki dečko iz obezbeđenja prilazi, izbacuje njih. Ja sam sela na stolicu, sipam sebi vino, a upaljena svetla. Pijuckam piće i baš me briga. Na kraju pitam dečka, gde je moja torbica? A, obezbeđenje mi kaže da su je odnele. Ja zvala policiju, njih psujem i uzmem je. I ja nisam mogla da se setim koliko sam para imala. Odem kući, istuširam se, a neko mi lego na zvono. Ja ustajem, ova drugarica došla da mi se izvinjava", pričala je Nataša.

