DRŽALI ME 2 MESECA NA PSIHIJATRIJI I KLJUKALI LEKOVIMA: Sanja iznela ŠOK detalje iz prošlosti, preživela AGONIJU! VIDEO

Sanja Spasojević Barbi pričala je o svom detinjstvu i odnosu sa porodicom.

"O tati nemam nikakvo mišljenje. On me ne voli. Baba me voli. Ona mi je posvećivala pažnju jer sam bila dete koje je više bilo u bolnici nego kod kuće. Tu je i maćeha, nju najviše volim. Ona je mogla da napusti sve i ode, ali nije i gledala je mene kao da sam joj rođeno dete", počela je priču Sanja.

"Polubrat je navikao da dobija sve na gotovo. On je uzimao i pare od mene. Kada se oženio i dobio bebu ja sam im pomagala. Nisam jela redovno tada, jela sam kad uspem i to po pekarama, tako sam se razbolela i završila u bolnici. Posle su me poslali u internat. Dok sam bila u školi ucenjivala sam babu i govorila joj da hoću da se ubijem ako mi ne bude dozvolila da se odselim. Tata je tada histerisao na babu. Poslao je maćehu, sina i baku da nagovore roditelje moje školske drugarice, kod kojih sam živela, da me izbace iz stana. Tako sam ja završila na psihijatriji", nastavila je priču Spasojevićeva.

"Maćeha je išla kod lekara i na kontrole sa mnom. Na psihijatriji su me držali dva meseca. Tamo su me kljukali lekovima. Čak sam se i zaljubila u medicinskog brata", zaključila je Sanja.

