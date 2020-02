DAVID JE POSTAO OPSEDNUT! PRATI ŠTA RADIM I KOGA GLEDAM: Ana Korać šokirana ponašanjem svog dečka, jedva ga TRPI (VIDEO)

Koraćeva se odvojila sa Matorom, dok je David Dragojević jeo, pa joj je do detalja ispričala šta je muči.

"Znaš kada ja primetim da ti nisi ti. Ja po Davidovom ponašanju primećujem da on nije on. Osećam tenziju, imam osećaj kao da se on plaši da se nešto ne desi, ne znam šta je u njegovoj glavi. On samo prati šta ja radim, gde gledam. Znaš kada je neko opsednut ovim cvetom i samo u njega gleda. On samo gleda u mene, na sebe je zaboravio. On se tako naduri, posle se odljuti, hoće da me ljubi, a ja baš tada neću. Previše on misli da sam se ja ohladila, a nema potrebe to da misli", rekla je Ana.

"Ništa nema gore kada te neko ubeđuje da si se ohladila, tako je meni bilo sa Sanjom, a ja sam je tada volela više nego ikada", tvrdila je Jovana.

"Napolju mi nikada to nije radio, ja odem sa Sarom negde na pet, šest dana, ne znam šta mu je ovde, zato je meni to novo, prvi put se dešava to, da ja na njegovom licu vidim promenu. On meni kaže da ovde nema sa kim da priča", rekla je Koraćeva.

Ana je zamolila Matoru da popriča sa Davidom i vidi o čemu se tačno radi i zbog čega je došlo do promene u njegovom ponašanju.

