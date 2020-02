EDO JE SKOVAO PLAN! PODNOSI ZAHTEV ZA RAZVOD: Idem na sud da BRANIM SVOJU IMOVINU od Zilhe! (VIDEO)

Edis Fetić je odlučio da odbrani svoje ime i rešio da pozove advokata kako bi podneo zahtev za razvod od Zilhe Karašik.

"Sutra ujutru da se vidim sa advokatom, i odmah da podnesem zahtev. Trebao sam to da uradim i pre ulaska. Kad podnesem, nema pravo ni na šta. Ako se deca dodele njoj neka kažu koja je alimentacija, dobijaće alimentaciju i to je to", rekao je Edis.

"Pojaviću se i braniću svoje.Prošli put se nisam pojavio,sad ću da se pojavim. Da odbranim to. Imam knjigovođu koji je podigao i dao joj novac na ruke", rekoa je Edis.

Dragana ga je sve vreme savetovala šta da radi.

