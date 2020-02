MILJKOVIĆ PRIZNAO ŠTA OSEĆA PREMA JELENI PEŠIĆ! Rešio i nju da vodi u Brus?! HAOS! (VIDEO)

Marko Miljković je ustao pa pred krcatim crnim stolom "Zadruge" priznao šta oseća prema Jeleni Pešić, koja je i te kako voljna da sa njim poseti njegov rodni Brus, iako su mnogi posumnjali da tako samo pokazuje koliko bi žarko želela da "bude na mestu Lune Đogani".

"Jelena ti je rekla svoje planove i da hoće da ide sa tobom u Brus, nije li ti to dokaz da će na sve načine pokušati da zauzme Lunino mesto?" glasilo je pitanje za Marka u okviru "Pitanja gledalaca", na koje je on odgovorio bez dlake na jeziku.

"To što smo drugari i što provodimo vreme kvalitetno, ne znači ništa. Ne vidim ništa više od drugarstva ni sa njene strane. Možda sam ja glup za te stvari, pa ne osetim, ali šta je loše u tome da idemo kao drugari u Brus? To nije ništa sad, da kažeš, nešto... Neki su još uvek ubeđeni da smo Dragana i ja imali neke emocije, pa će tako biti i sa Jelenom verovatno, evo demantujte me", rekao je on, a Jelena se nadovezala:

"Slažem se sa Markom, pričali smo Marko i ja o sestri i da bi bilo lepo da se to proslavi. Ni ja nisam spremna za vezu, i da Marko nije zauzeo taj stav, ni ja ne bih ulazila tek tako u vezu."

foto: Printscreen

"Ona neće priznati svoje emocije dok on to ne uradi, a očigledno je sve", dobacila je Ermina.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir