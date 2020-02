DOK MLAĐE NEMA, BABICEVA BACILA OKO NA DRUGOG?! Počela da ŠVRLJA, pa PRIZNALA da je pao POLJUBAC! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora je istakla da nikada nije videla da je drugarica toliko prisna sa drugom, kao što je to Nina Jovanović sa Stefanom Kandićem Kendijem.

"Da imaju prisniji odnos, imaju. Mislim da tu ne postoje simpatije sa Kendijeve strane. Meni to nije normalno. Njuškaju se... Ja sam sa Anom ležala na krevetu i gledala. Iskreno, čudno mi je to. Mislim da to smeta i Mlađi, ali ćuti, jer zna da sa Kendijeve strane nema ništa" rekla je Matora.

"Ona šeta sa Kendijem, a ja se krstim iz hotela", rekla je Nataša.

"Ne da nema ništa, nego ja nju stvarno gledam kao sestru... Tako se češkam i sa sestrom", pričao je Kendi.

"Sram te bilo, Matora. Ja te neću uvrediti. Ili si ti ljubomorna što on više s tobom ne provodi vreme. Sram te bilo. Kendi je došao kod mene i poljubio me u nos. Sram te bilo", pričala je Nina Jovani.

"Da li je to normalno? Posle ja ispadam budala", vikala je Matora.

Podsetimo, Inače, Mlađa trenutno nije u "Zadruzi" s obzirom na to da je danas primljen u bolnicu zbog operacije ruke.

