ĐETIĆ PRED VRATIMA ZADRUGE! Vraća se u rijaliti, za Minu ima samo jednu reč - SAŽALJENJE!

Vladimir Tomović kaže da neće ni pogledati bivšu devojku Minu Vrbaški kad se vrati u „Zadrugu“!

Čim je ovaj kršni Crnogorac izbačen iz rijalitija zbog agresivnog ponašanja, starleta je završila u krevetu njegovog najvećeg protivnika Mensura Ajdarpašića.

Ni Tomović, međutim, nije sedeo skrštenih ruku, već se odmah vratio devojci Isidori, koja ga je čekala „u spoljnom svetu“ i koja ga podržava da se vrati u rijaliti.

"Prema Mini sam sve vreme imao samo jednu emociju: sažaljenje. Isto osećam i şada, žalim je jer ona i jeste za žaljenje. Iz ove perspektive ne bih ulazio ni u kakav odnos s njom, jer je izigrala moje poverenje. Muvao sam svaku devojku u „Zadruzi“ i sprdao sam se jer sam bio u mogućnosti! Nisam želeo vezu jer imam devojku Isidoru koja je deset puta bolja od svih iz „Zadruge" zajedno!", tvrdi Tomović, koji je u rijalitiju flertovao i sa Draganom Mitar, Ivanom Krunić, Mionom Jovanović, Tarom Simov, Ivanom Šopić...

Isidora kaže da mu je oprostila sve što je radio u rijalitiju.

"Meni to ne smeta. Sad mogu samo da ga gledaju, moj je! - kaže ova crnka, dok Vladimir nije tako tolerantan kao njegova lepša polovina: "Ne bih nikada devojci oprostio takve izlete! Ma, ni ja to ne bih radio u rijalitiju da sam znao da je Isidora toliko dobar čo- vek. Ona je održala našu vezu, bez obzira na to kako sam se ponašao u „Zadruzi". On za svoje izbacivanje iz rijalitija ne krivi ni Minu ni Mensura, prema kome je bio nasilan.

"Ne kajem se što sam napustio rijaliti. Svako u životu dobije ono što želi, što bih ja bio izuzetak? Sam sebe diskvalifikovao. Moju su postupci doveli do izlaska iz "Zadruge", a ne njihovi kaže Vladimir, i napominje da i dalje ima prijatelje na luksuznom imanju u Šimanovcima.

"Otkad sam izašao odande, niko me nije razočarao. I dalje su mi lojalni oni za koje sam znao da to jesu. Najbolji prijatelji u kući su mi Stefan Karić, Mlađa Jovanović, Lazar Čolić Zola, Stefan Kandić Kendi, Tara Simov, Ermina Pašović i Marko Janjušević Janjuš.

