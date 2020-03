Filip Mijatov, koji je diskvalifokovan u trećoj sezovni Zadruge, oglasio se na Instagramu i saopštio da je navodno završio u karantinu zbog koronavirusa.

"Izvinjavam se svima što se ne javljam. U karantinu sam zbog Covid 19. Ozdravio sam skroz, ali me ne puštaju. Do kraja sledeće nedelje ću izaći", napisao je on.

