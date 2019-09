NEMA S KIM JE NIJE VARAO, SAMO JE JURIO P**KE PO GRADU! Filip bestidno ispričao jezive detalje iz veze Stefana Karića i pokojne misice! STRAŠNE OSUDE!

Filip Mijatov izašao je iz rijalitija, a sada je priznao šta misli o učesnicima sa kojima je kratko živeo.

- Stefan Karić je loš čovek, veliki je smrad, pravi se da je voleo onu misicu, a nema sa kim je nije varao, samo je jurio p***e po gradu. U rijalitiju me nije napadao, malo me je provocirao, ali znam da je on jedan od najvećih smradova - kaže Filip.

On je imao veliku svađu sa Dalilom i Dejanom Dragojevićem dok je boravio u "Zadruzi 3".

- Dalila i Dejan su najljigavije dve osobe u rijalitiju. Dalila je jedan veliki ološ. Nikad ih nisam pratio, niti sam znao išta o njima, a oni, kada su ušli, odmah su hteli da me izbace. Baš su loši ljudi - izjavio je za "Svet" Filip.

Mijatov nije štedeo ni Miljanu Kulić, koja mu je bila privržena za vreme boravka u Zadruzi.

