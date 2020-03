ZBOG ANE SAM ISPAO MAJMUN! David Dragojević otvorio dušu: Ona je ćutala o noći sa Karićem, a evo šta je time POSTIGLA!

Nakon što je bio u prilici da pogleda snimak koji prikazuje Jelenu Pešić i Stefana Karića koji su razgovarali o njegovoj vezi sa Koraćevom, o kojoj se dugo ćutalo, Davidu Dragojeviću uopšte nije bilo svejedno. Očito, svojim ćutanjem devojka ga je samo još više zbunila, i ništa sem toga više nije postigla.

"Ja zameram i njoj, a i njemu što nisu rekli, više njoj nego njemu. Trebalo je da kaže. Šta ja treba da se zaletim na njega, jer je on bio sa Anom?" pričao je on.

"Jedina rečenica koja mi je zaparala uši je kada je rekao da mi je David prešao preko mnogo čega. Ne postoji to u našoj vezi. Ja ništa loše nisam uradila, jedino što smo se posvađali, a to sam ja rekla u studiju. Meni nije padalo na pamet da ja priznam nešto pošto je on negirao. Da je on rekao da smo se družili, ja bih priznala. Bilo je to jednom, ja Osmana nisam videla", izjavila je Ana.

"Ti si tada drugačije iznela, to je mene iznerviralo. Ja znam za jednom, ako je bilo više puta, trebalo je da kaže. Zato sam ja pojeo g*vno, ispao sam majmun jer nisu odmah rekli", zaključio je Dragojević.

